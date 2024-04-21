«До них ще не дійшло»: Оля Цибульська жорстко висловилася про українізацію

Акторка Ксенія Мішина, яка нещодавно показалася в обіймах загадкового чоловіка, потрапила у скандал через спілкування російською мовою в одному з інтерв'ю. Вона закрила коментарі під відео і нічого не коментує. Водночас співачка Оля Цибульська висловила свою думку щодо цієї ситуації в програмі «Тур зірками» на YouTube-каналі «Люкс ФМ».

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На думку співачки, російськомовне інтерв'ю Мішиної є гарним прикладом того, що не всім громадянам підходить лагідна українізація.

Оля впевнена, що війна триватиме, доки українці не стануть свідомими. Артистка також боїться, що через це військові дії можуть зачепити й майбутнє покоління.

«Мені здається, що до них ще щось не дійшло. Я сподіваюся, що це відбудеться. Це знак про те, що, можливо, не всім підходить лагідна українізація. Десь вона має бути жорсткішою, але доки це буде продовжуватися, війна буде тривати й вона буде передаватися від нас, нашим дітям, дуже хотілося, щоб ми стали свідомими якомога швидше. І я роблю все, що від мене залежить, щоб ви закохувалися в українську», — відверто зізналася Оля.

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Нагадаємо, під час подорожі на Балі Ксенія Мішина дала інтерв'ю фітнес-тренеру Сергію Пилькевичу. Він українець, який живе за кордоном. Попри англомовну назву відео, уся розмова записана російською мовою. Користувачі обурилися таким рішенням акторки, оскільки вона з початку повномасштабного вторгнення перейшла на українську. А зараз вона веде телешоу «Я люблю Україну».

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Ольга Цибульська випустила книгу для жінок.

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