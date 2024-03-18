Оголена Ксенія Мішина показалася в обіймах загадкового чоловіка

Популярна акторка та блогерка, яка нещодавно стала жертвою інтернет-шахраїв, здивувала прихильників пікантною фотосесією. Вона опублікувала фото, на яких позує з оголеними грудьми в обіймах загадкового чоловіка. Він своєю рукою, забитою повністю тату, прикриває груди акторки.

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«Головне — розквітати поруч з ним», — коротко підписала світлини Мішина, додавши сердечко.

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Ні обличчя чоловіка, ні його імені акторка не розкриває. Тож тепер прихильники в коментарях вважають, що таким чином Мішина повідомила, що знову закохалася і показала свого обранця. Хто він, вирахувати виявилося не складно.

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Ним виявився Hi. klima, який називає себе «мисливцем за контентом». До речі, він вже створював для Мішиної ефектні фотосесії, працював з багатьма зірками.

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Ймовірно, що ця провокація — черговий інфопривід.

Нагадаємо, раніше Аліна Гросу спровокувала чутки про заміжжя, підігріваючи інтерес до нового кліпу. У відео, яке називає особистою історією, вона знову виходить заміж. Проте обличчя чоловіка не показує, тримаючи інтригу.

Фото: https://www.instagram.com/misha.k.ua

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