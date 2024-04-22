Ворог атакував Україну дронами та ракетами: що відомо про збиті цілі та втрати окупантів на полях бою

Вночі 22 квітня російські окупанти вчергове атакували Україну ударними дронами типу «Shahed» та трьома зенітними керованими ракетами С-300/С-400.

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Силами та засобами протиповітряної оборони України 5 безпілотників було знищено. Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

«У ніч на 22 квітня 2024 року противник атакував 7-ма ударними БпЛА типу „Shahed-131/136“ із мису Чауда — Крим та трьома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із окупованої Донеччини», — йдеться у повідомленні.

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В результаті бойової роботи підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України знищено 5 ударних БпЛА, а близько 7.00 — БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10».

«Усі безпілотники збито на Одещині», — зазначив генерал.

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На жаль, є і влучання в Одеській області. Ворожі дрони-камікадзе поцілили по території фермерського господарства. Пошкоджено складські будівлі та сільськогосподарську техніку. Люди не постраждали.

На фронті протягом минулої доби відбулося 85 бойових зіткнень, повідомили у Генштабі ЗСУ.



Крім збитих безпілотників, загарбники зазнають втрат на полі бою. Зокрема, за добу вони втратили 7 танків, 17 артсистем та понад 700 військових.

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Нагадаємо, за час повномасштабної війни росія втратила в Україні третину своїх кораблів, серед яких є представники всіх типів та класів — і сторожовий, і великі десантні кораблі, і навіть підводний човен.

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