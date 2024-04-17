Україна знищила третину кораблів рф

Після 24 лютого 2022 року у результаті спільних дій Сил оборони України Чорноморський флот росії втратив близько третини своїх кораблів. Серед них — представники всіх типів. Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук у ефірі національного телемарафону.

ВІДЕО ДНЯ

«На рахунку Сил оборони України не лише флагман, є фактично представники всіх типів, класів — і сторожовий, і великі десантні кораблі — окрема каста, і навіть підводний човен. І тут попрацювали всі — і Сухопутні війська, і Повітряні сили, і Служба безпеки України, і Головне управління розвідки. Тобто фактично всі долучаються до проведення цих операцій», — сказав Дмитро Плетенчук.

Він додав — якщо брати кількісний показник знищених кораблів, то «може говорити про третину».

«Роботи ще вистачає, але можемо в принципі і казати про те, що маємо успіхи. І вони досить суттєві. Ви бачите, що фактично спроби блокувати цивільне судноплавство, яке є для України критично важливим, не побоюся цього визначення, тому що це 90% українського експорту, — всі їхні ці спроби завершилися невдачею», — додав речник ВМСУ.

РЕКЛАМА

Також він нагадав, що росіяни вчергове змінили командувача Чорноморського флоту та шукають нову тактику.

«Вони постійно присутні в акваторії Чорного моря саме у повітряному просторі, там постійно працює як винищувальна, так і розвідувальна авіація. І це є реальною проблемою — і зі складу, до речі, так само Чорноморського флоту. Тому є нам над чим працювати. І, звісно, вони так само намагаються протидіяти», — додав Плетенчук.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» публікували реакцію Зеленського на обстріл Чернігова: «Української рішучості достатньо. Потрібна достатня рішучість партнерів».

РЕКЛАМА

100

Читайте нас у Facebook