Виконавці пісні «Олександра» з фільму «Москва сльозам не вірить» підтримали Україну й ЗСУ

В той час, як частина російських ведучих, письменників, артистів публічно підтримують політику путіна й закликають до війни в Україні, є й такі, які допомагають ЗСУ, українським біженцям, пораненим українським військовим.

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Про таке «зрадництво» з жахом пишуть російські ЗМІ.

Так, відомі барди Сергій та Тетяна Нікітіни, виявилися спонсорами ЗСУ. Нікітіни здобули широку популярність у СРСР виконанням пісень «Олександра» з фільму «Москва сльозам не вірить», «Якщо у вас немає тьоті» з «Іронії долі…» та іншими.

Виконавці вирішили наслідувати приклад Алли Пугачової, Максима Галкіна, Бориса Гребенщикова та інших адекватних росіян, які не підтримують політику кремлівського карлика путіна, виступають проти «спецоперації», яку путінські вбивці проводять в Україні.

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Крім того, Нікітіни розповіли, що співпрацюють з фондом «Справжня росія». Її засновник — Борис Акунін теж збирає гроші на допомогу жертвам путінської агресії.

Зокрема, у травні Сергій та Тетяна Нікітіни візьмуть участь у фестивалі у Чорногорії, який організує акторка Чулпан Хаматова.

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На заході також з'являться співачка Маніжа, письменник Дмитро Биков та поетеса Віра Полозкова. Виручені з фестивалю гроші підуть на допомогу Україні, зазначає джерело.

Як і багато тих, хто не підтримує режим путіна, вони з початком «сво» покинули росію. Артисти їздять світом й беруть участь в антиросійських заходах.

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Нагадаємо, Максим Галкін, який народився в Одесі, теж виїхав з путінської росії й підтримує Україну в її боротьбі з агресором. Після чергового удару по його рідному місту Галкін зазначив, що «кожен удар по Одесі потрапляє у серце».

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