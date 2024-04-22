Російські війська, ймовірно, активізують наступальні операції і удари ракетами та безпілотниками протягом наступних тижнів, щоб скористатися «вікном» у зв'язку з нестачею в українців матеріально-технічних засобів ураження, адже невдовзі це «вікно» закриється. Російські війська продовжують, а в деяких районах інтенсифікували наступальні операції, щоб скористатися погодними умовами й постійним дефіцитом озброєння у ЗСУ до прибуття обіцяної західної допомоги у сфері безпеки, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Окупанти також намагаються використати деградовані можливості української протиповітряної оборони, щоб зруйнувати українську енергетичну систему й завдати довгострокової шкоди інфраструктурі та оборонно-промисловому потенціалу України.

Аналітики ISW зазначають, що в найближчому майбутньому Україна отримає допомогу від Заходу. Очікуване прибуття американської допомоги у сфері безпеки підкреслило ці міркування для російських військ. Й російське військове командування, ймовірно, активізує наступальні операції та ракетні й безпілотні удари для досягнення оперативно значущих ефектів, яких, безумовно, стане важче досягти проти добре забезпечених українських сил.

Російські війська, додають аналітики ISW, досягли лише тактичних успіхів за останні шість місяців погіршення ситуації в Україні та навряд чи зможуть прорвати лінію фронту. Та росіяни все ще можуть досягти оперативно значущих успіхів протягом найближчих тижнів і можуть віддати перевагу тим ділянкам фронту, де українська оборона виглядає відносно нестабільною, зокрема на захід від Авдіївки, або ділянкам фронту, де російські війська знаходяться в межах досяжності оперативно значущих цілей, як, наприклад, поблизу Часового Яру.

Окупанти сподіваються, що продовження й, можливо, посилення ракетних ударів і ударів безпілотниками зможуть зруйнувати українську енергосистему і змусити Україну боротися з гуманітарною кризою паралельно з оборонними операціями, пишуть експерти ISW. Російські війська також можуть перенести свої цілі на українську транспортну інфраструктуру, щоб обмежити здатність України достатньою мірою розподіляти живу силу й матеріально-технічні засоби на критично важливих ділянках фронту.

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Раніше військовий аналітик Петро Черник в ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» сказав, що, якщо Україна програє цю війну, нам влаштують геноцид.

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