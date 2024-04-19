Число потерпілих від ракетного удару по Дніпру зростає, 20 квітня у місті буде жалоба

У Дніпрі після російської ракетної атаки число постраждалих зросло до 24 людей. У найбільш пошкодженому будинку продовжуються аварійно-пошукові роботи. Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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«За уточненими даними, пошкоджені ще 5 багатоповерхівок і 2 приватні будинки, 3 навчальні заклади, 7 адміністративних та офісна будівлі, ринок, магазини і торговельні павільйони, готель, СТО. А ще — майже півсотні авто. Потрощена й інфраструктура міста. У Синельниківському районі побиті понад 60 приватних осель, авто. Знищена сонячна електростанція. Понівечене підприємство. Там семеро поранених», — йдеться у повідомленні.

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Мер міста Борис Філатов розпорядився оголосити 20 квітня днем трауру в Дніпрі.

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Як писали «ФАКТИ», після ракетного удару по Дніпропетровщині було призупинено роботу залізничного вокзалу в обласному центрі та змінено маршрути пасажирських поїздів.

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