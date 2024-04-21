«Україна врятувала дупу Європи»: як росіяни атакують енергопостачання ЄС

Нещодавно росія розпочала масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України. Причому замість трансформаторів, які можна легко відремонтувати, російські удари тепер зосереджені на електростанціях і підземних сховищах газу, відновлення яких займе роки. Збитки вже значні, і тепер це може мати наслідки й для енергопостачання країн Європи, повідомляє Politico.

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«Наші теплові електростанції були атаковані 48 разів за останні шість місяців, але, без сумніву, російські атаки в останні тижні були найгіршими з моменту повномасштабного вторгнення у 2022 році», — повідомляє Максим Тимченко, генеральний директор ДТЕК, найбільшої приватної енергетичної компанії в Україні. За його словами, компанія вже втратила майже 80% своїх енергетичних потужностей.

Лише кілька тижнів тому Україна оптимістично заявляла, що щодня експортує своїм західним сусідам електроенергію на суму близько мільйона євро, пишуть автори публікації. Зараз ситуація кардинально змінилася. Київ витрачає свої фінансові резерви на імпорт енергоносіїв, намагаючись уникнути відключень електроенергії й підтримати оборонну промисловість під час війни.

«Ми відчуваємо величезний тиск, особливо в таких регіонах, як Харків, де всі наші основні об'єкти зазнали ракетних обстрілів. І ми намагаємося відновити якомога більше електроенергії в той час, як ворог здійснює все нові й нові атаки», — говорить Володимир Кудрицький, генеральний директор державного оператора електромереж «Укренерго».

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Брак енергії ускладнює для України захист від російських ракет, йдеться у статті. Однак є й інший, не менш гнітючий аспект. Торік Україна запропонувала свою мережу газосховищ європейським трейдерам, коли ті створювали запаси газу в очікуванні припинення російських поставок.

Якщо ці потужності зараз будуть зруйновані, ЄС також зіткнеться з серйозною проблемою.

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Ці сховища мали вирішальне значення для Європи минулої зими, оскільки трейдери зберігали там мільярди кубометрів палива на випадок дефіциту. Таким чином, компанії змогли зберігати надлишки палива, які в іншому випадку їм довелося б продати за низькою ціною.

«Україна врятувала дупу Європи, — каже в інтерв'ю Politico Аура Сабадус, експертка з питань газу в інформаційній компанії ICIS. — І трагедія в тому, що газ, який вони зберігали, надходить із країн, які виступають проти відправки допомоги Україні, більша його частина надходить з Угорщини та Словаччини. І в кінцевому підсумку це матиме неприємні наслідки».

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Наразі існують побоювання, що в Європі не вистачить потужностей для зберігання газу на наступну зиму.

Раніше українські експерти з енергетики пояснили, як атаки на ТЕС та об’єкти генерації вплинуть на майбутній зимовий цикл.

Тим часом у ДТЕК попередили, що в Україні можуть знову запровадити погодинні відключення світла з метою збалансування енергосистеми. А також пояснили, кому доведеться платити за електрику по 8,79 грн за кВт.

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