З пластикових ложок та ножів: «Міс Всесвіт Україна — 2023» у сукні «Фенікс» представить країну на сцені відомого конкурсу краси

«Міс Всесвіт Україна — 2023», киянка Ангеліна Усанова, представлятиме Україну на міжнародному конкурсі краси Miss Eco International — 2024, який зараз проходить в Єгипті. Його переможниця стає Послом доброї волі ООН з питань екології та навколишнього середовища.

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Відомо, що Ангеліна привезла до Єгипту 11 валіз загальною вагою понад 230 кілограмів. В них — одяг, прикраси, національний та екокостюми від українських дизайнерів, а також одяг від європейських брендів. Національний костюм Ангеліни для конкурсу називається «Фенікс». Його авторка — відома українська дизайнерка Леся Патока.

«Фенікс» створений повністю з ресайклу. Для нього було використано понад 1500 пластикових ложок та понад 500 ножів, які майстри знайшли на одній з сортувальних станцій. Вживані пластикові прибори використовувалися для крил, головного убору та корсету. Спідницю виготовили із вживаних штор, а золоті пір’їнки на корсеті — з напірника з-під подушки, придбаної на секонд-хенді.

Сукня Лесі Патоки “Фенікс”

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— Я дуже хотіла створити сукню, яка була б кутюрною, та щоб з першого погляду було неможливо зрозуміти, з чого вона створена, — розповіла Леся Патока, презентуючи образ. — Щоб, тільки коли прочитаєш опис костюма, було зрозуміло, що він створений у буквальному значенні зі сміття, але при цьому має вигляд на мільйон.

Екокостюм Ангеліни Усанової має назву «Світ у вогні» й також зроблений з ресайкл-матеріалів і розкриває тему спалених територій. Корсет сукні оздоблений пластиковими пляшками червоного та чорного кольорів і деталями, вирізаними з будівельних трубок. Кожна деталь окремо оброблена вогнем, щоб вони нагадували язики полум’я. Патока каже, що у костюмі приховали понад 5 метрів запринтованої тканини, яка під час виходу на сцену має створити ефект виверження потоків вулканічної лави.

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Екокостюм Ангеліни Усанової «Світ у вогні»

— Для мене участь в конкурсі є важливим інструментом у залученні ще більшої уваги до допомоги українській землі, — ділиться своїми враженнями Ангеліна Усанова. — Попереду шалений ритм і неймовірна атмосфера змагань.

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Нагадаємо, раніше Ангеліна Усанова розповідала про програш на конкурсі «Міс Всесвіт-2024».

Раніше «ФАКТИ» писали також, що представницю Білорусі на «Міс Європа-2024» звільнили з роботи після скандалу з українкою.

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