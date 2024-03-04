Представницю білорусі на конкурсі «Міс Європа-2024» звільнили з роботи після скандалу з українкою

Представниця білорусі на конкурсі краси «Міс Європа — 2024» Ірина Максимович, у якої виник конфлікт з українською учасницею Міленою Мельничук, позбулася роботи. Про це вона зізналась в ефірі телеканала «Білорусь 1». Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ангеліна Усанова розповіла про програш на конкурсі «Міс Всесвіт»: «Україна була їм нецікава».

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«Мене звільнили з модельного агентства», — розповіла Максимович, пояснивши, що директор був з України.

Вона цинічно заявила, що «всі трималися до останнього», а протягом усього конкурсу українка Мілена Мельничук «щоранку в автобусі починала дивитися відео про війну, розповідала, скільки там бомб прилетіло» від росіян.

«Вона говорила: я не буду сидіти навпроти росії та білорусі за столом, разом і так далі. Ми все це до останнього терпіли від чистої душі й серця», — поділилася Максимович.

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Нагадаємо, що наприкінці лютого в Лівані відбувся конкурс краси «Міс Європа — 2024». Перше місце на ньому посіла представниця росії, третє — білоруска Ірина Максимович. Українська учасниця Мілена Мельничук поскаржилася в соцмережах, що під час конкурсу зіткнулася з пеклом і ненавистю, зокрема з образами та погрозами з боку організаторів і білоруски.

«Погрожували, що по айпі знайдуть, де я, і вб’ють мене і мою родину. Називали нацисткою і фашисткою. Погрожували ракетами на моє місто і казали, що прифотошопили моє обличчя до порно і всюди вже виставили», — розповіла Мілена.

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Вона також розповіла, що організатори конкурсу мали проросійську позицію, увесь час намагалися «подружити» її з представницею країни-агресора, створюючи ідеальну картинку для фото.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська шаблістка Ольга Харлан відмовилася потиснути руку представниці країни-терориста росіянці Анні Смірновій.

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