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Сім років розбещував малолітню падчерку: мешканцю Павлограда на Дніпропетровщині повідомлено про підозру

14:52 22 квітня 2024
Педофіл

Нещодавно в Києві затримали педофіла, який впродовж трьох років розбещував малолітню дівчинку, а на Дніпропетровщині повідомлено про підозру чоловіку, який сім років розбещував власну падчерку. Йому інкримінують вчинення розпусних дій щодо малолітньої дитини (ч. 2 ст. 156 КК України).

В Дніпропетровській обласній прокуратурі зазначають, що підозрюваний упродовж семи років розбещував малолітню падчерку, користуючись відсутністю дружини вдома та безпорадним станом дівчинки. На момент початку вчинення протиправних дій дитині було 7 років.

Згодом дівчинка розповіла психологині про дії вітчима, яка й повідомила про це її рідному батьку. Чоловік викликав поліцію, наразі дитина знаходиться у нього.

Нагадаємо, що нещодавно суд визнав винними 48-річного та 45-річного мешканців Запоріжжя, які отримали відповідно 15 та 11 років позбавлення волі. Чоловіки розбещували та ґвалтували малолітню дівчинку, знімаючи це все на відео. Потерпіла є дочкою одного з обвинувачених. Також молодший из засуджених вчиняв розпусні дії та ґвалтував 9-річну дівчинку за згодою її матері, з якою також вступав у статевий акт на очах у дитини.

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Фото прокуратури

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