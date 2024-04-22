Ізраїль завдав точкового удару у відповідь по Ірану, який атакував його раніше. Як пише американська газета The New York Times, метою атаки стала авіабаза поблизу міста Натанз у провінції Ісфахан. Там іранська влада розвиває власну ядерну програму. Ізраїлю вдалося вивести з ладу російську ЗРК С-300, яка мала захищати авіабазу від атак із повітря, пише оглядач Bild Крістофер Буль

ВІДЕО ДНЯ

«Раніше її вважали одним із найкращих у світі засобів ППО. Влада Ірану з гордістю показувала С-300 на військових парадах, навісивши на ЗРК портрет і цитату аятоли Хаменеї. Проте успішна атака Ізраїлю стала ганьбою для російського правителя путіна».

Залишається незрозумілим, як саме Ізраїль вразив С-300. У Тегерані кажуть, що це були дрони, запущені з території самого Ірану. Низка західних чиновників упевнена, що це була ракета, випущена з винищувача, але не з Ізраїлю чи Ірану.

Раніше ФАКТИ" публікували відповідь міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Кемерона на питання, чому британські ВПС не можуть збивати безпілотники над Україною, як в Ізраїлі.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

247

Читайте нас у Facebook