Чому британські ВПС не можуть збивати безпілотники над Україною, як в Ізраїлі: що відповіли в Лондоні

Журналіст Нік Феррарі з LBC запитав міністра закордонних справ Великобританії Девіда Кемерона, чому Королівські військово-повітряні сили не можуть збивати безпілотники над Україною. Розмова відбулася після того, як прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак підтвердив, що винищувачі Королівських військово-повітряних сил (RAF) збили кілька іранських безпілотників, які обстрілювали цілі в Ізраїлі.

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Ізраїль заявив, що Іран запустив 170 безпілотників, понад 30 крилатих ракет і понад 120 балістичних ракет під час нещодавньої нічної атаки.

Про це колишній прем'єр-міністр заявив в інтерв'ю LBC: «Ми зробили більше, ніж будь-яка інша країна окремо, щоб допомогти українцям. Ми підготували понад 60 000 українських військових, ми були першими, хто надав їм протитанкову зброю, далекобійну артилерію і танки».

Але він виправдався «про ризики використання британських військових активів у прямій конфронтації з росією», сказавши: «Я думаю, що складність полягає в тому, що якщо ви хочете уникнути ескалації з точки зору ширшої європейської війни, я думаю, що єдине, чого вам потрібно уникати, — це пряме зіткнення військ НАТО з російськими військами. Це було б небезпекою ескалації».

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Девід Кемерон сказав, що найкраще, що може зробити Велика Британія та інші країни, — це продовжувати надавати фінансову підтримку Києву.

«Робити все можливе, щоб підтримати Україну — грошима, дипломатією і, що особливо важливо, зброєю. Давати їм зброю, щоб вони могли захистити себе, тренувати їхні війська — це абсолютно правильні речі».

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Раніше «ФАКТИ» публікували заяву британського парламентаря про те, що європейська безпека безпосередньо залежить від перемоги України.

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