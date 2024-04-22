Ніколи на кажи «Ніколи»: Кравець поділилась припущенням, чи повернеться Зеленський у «Квартал»

Свого часу Володимир Зеленський через політичні амбіції покинув студію «Квартал 95», яка вже неодноразово опинялася у центрі скандалів через невдалі жарти.

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Артистка Олена Кравець не виключає, що, можливо, прийде час, коли він повернеться. Таким припущенням вона поділилася в інтерв'ю програмі «У ліжку».

«Зараз такий час, що «ніколи не кажи «Ніколи». Зараз взагалі треба казати життю «Так», — зазначила вона.

Також Олена Кравець розповіла, що не спілкується з першою леді України. Навіть з днем народження вона вітала Зеленську через її чоловіка Володимира.

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«У мене немає з нею контакту, бо це безпека. Я це розумію», — пояснює Олена.

А от президенту Зеленському вона іноді може написати, але це стається виключно на свята. Ба більше — іноді очільник держави відповідає на її смс. Але дуже коротко.

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«Відповідає „Дяк“ і все», — сміється Олена Кравець.

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Раніше Олена Кравець розповідала про спілкування з Оленою Зеленською і про майбутнє її старшої красуні-доньки Марії.

Фото із соцмережі

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