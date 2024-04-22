«Друг путіна» та ставленик кремля: у ВР закликають Нобелівський комітет прибрати з переліку номінантів кандидатуру Варданяна

Українські народні депутати обурені: людина, яка підтримує російську військову агресію, не може бути «голубом миру», пише 5 канал.

Рубен Варданян має репутацію ставленика кремля в Карабаху, людини, яку москва цілком серйозно розглядає як альтернативу прем'єру Пашиняну.

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Підписанти декларують, що вважають неприпустимою та абсурдною номінацію на премію миру людини, яка підтримує тероризм та сепаратизм, яка замішана у корупційних скандалах, є спонсором російської агресії та ворогом України. Парламентарі мають підстави так характеризувати Рубена Варданяна. У 2019 році 22 депутати Європарламенту ініціювали його внесення до списків санкцій, як «соратника кремля».

У 2022-му, 46 членів Конгресу США внесли Варданяна в проєкт списку санкцій поряд з головною пропагандисткою кремля — Маргаритою Симоньян.

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Згодом особистим указом Володимира Зеленського Варданяна внесли до санкційних списків України з формулюванням: «Вище керівництво системоутворюючої російської компанії, яке залучено до… підтримки дій, які підривають чи загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України». У 2023-му СБУ внесла Рубена Варданяна до бази «Миротворець» з приміткою, що він підлягає «негайній передачі правоохоронним органам України чи країн НАТО».

«Сьогодні у „Миротворці“ — завтра у номінантах на Нобелівську премію. Абсурд!» — написав на своїй сторінці у фейсбуці Володимир Ватрас, депутат від партії «Слуга Народу».

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«Мені іноді здається, що світ божеволіє. У тому році Дон дон, у цьому Варданян, може, ще путіна на Нобелівську премію миру представите? Сюр…» — вторить йому колега по партії Ганна Скороход.

Автори листа акцентують на тому, що ініціаторами висування Варданяна стали російські агенти впливу. Про те, що це операція з відбілювання репутацію «людини путіна», яка потенційно могла б скласти конкуренцію Пашиняну, свідчить «запуск» новини в інфопростір російськими першоджерелами — Sputnik і «РБК». Власник останнього, Григорій Березкін, теж перебуває під санкціями ЄС, Канади, Британії та Австралії.

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Поки Нобелівський комітет ніяк не відреагував на лист українських парламентарів.

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