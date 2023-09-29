Вірменські політики повідомили про зв’язки сепаратистів у Карабасі із силовим блоком рф: про що йдеться

Як повідомили представники вищих політичних кіл Вірменії, вірменськими сепаратистами керувала П'ята служба ФСБ, яка спровокувала вторгнення в Україну, про це пише Azfront.



«Так, депутат правлячої партії Вірменії Армен Хачатрян публічно зізнався, що всі останні роки прем'єр Пашинян «намагався зміцнювати ці стосунки: навіть керівниками силових структур призначалися особи, які мали теплі стосунки з росією або були колишніми російськими військовими», — йдеться в повідомленні.

Також ідеться про те, що ексголова «Ради Безпеки» сепаратистського анклаву в Карабасі Самвел Бабаян заявив громадському ТБ Вірменії, що донедавна «президентом» Араїком Арутюняном опікувалася П'ята служба ФСБ.

«З нею співпрацювали й інші лідери сепаратистів. Політик зазначив, що Арутюняна змістила ФСБ з посади „президента“, і Луб'янка поставила на цей пост іншу „свою людину“ — Самвела Шахраманяна», — пише Azfront.

Екс-глава «Ради безпеки» додав, що «в ніч на 10-те» його викликали на збори сепаратистських лідерів, які «повідомили, що взяли на себе управління» вірменським анклавом. Бабаян зазначив, що це — «ті самі люди, які працюють під керівництвом тієї самої служби (П'ята служба ФСБ. — Авт.)».

Бабаян підтвердив, що Рубен Варданян, який із листопада до лютого обіймав посаду «держміністра» (глави уряду) анклаву, був російським агентом.

«Він був відправлений (у Карабах), щоб ускладнити ситуацію… Азербайджан ніколи б не пішов на переговори за Варданяна», — пояснив Бабаян.



Про те, що Варданян пов'язаний зі спецслужбами рф AZfront першим повідомив ще в жовтні 2022 року — до його призначення на посаду держміністра.

Варданян був занесений і в українську базу пособників російської агресії «Миротворець» за день до того, як глава ГУР Буданов дав зрозуміти, що українська військова розвідка налагодила роботу зі збору відомостей у вірменському сепаратистському анклаві в Карабасі.

Згідно з базою «Миротворець», Варданяну, крім іншого, інкримінують: «Замах на суверенітет і територіальну цілісність України. Співучасник злочинів російської влади проти України та її громадян. Фінансування російської агресії на пострадянських територіях».

14 вересня до бази «Миротворець» занесли й Арутюняна, який залишив посаду «президента» сепаратистів за 2 тижні до цього.

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