У москві хочуть відбілити репутацію головного друга путіна у Вірменії — Варданяна, його висунули на здобуття Нобелівської премії

Політик, якого небезпідставно називають російським агентом у Карабаху, прагне стати Нобелівським лауреатом, пише «Фокус». У кремлі переконані: цей статус допоможе перетворити колишнього ставленика москви на Південному Кавказі на впливового політика.

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Сам Варданян відомий як один з керівників російської офшорної компанії «Трійка Діалог». Згідно з розслідуванням OCCRP, через цю компанію таємно переказувалися гроші близьким друзям путіна. У 2006−2013 роках крізь рахунки офшорних мереж Варданяна пройшло понад $ 4,6 млрд.

«У 2020 р. головний російський опозиціонер Олексій Навальний, нещодавно знищений кремлівським режимом, звинуватив Варданяна у хабарництві у розмірі близько $ 50 млн», — йдеться у матеріалі.

У 2022 році Варданяна, як і інших проксі путіна, включили до проєкту нових санкцій США.

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У червні 2023 з ініціативи Служби безпеки України (СБУ) його внесли в українську базу посібників російської агресії «Миротворець» з характеристикою: «Посібник російсько-фашистських загарбників та терористів. Співучасник злочинів російської влади проти України та її громадян… підлягає негайному затриманню та передачі правоохоронним органам України чи країн НАТО».

Через два місяці ексглава Ради безпеки вірменського анклаву в Карабаху Самвел Бабаян повідомив Громадське ТБ Вірменії, що у 2022−2023 роках Варданян виконував на Південному Кавказі функції російського агента. За даними впливового видання The Washington Times, також існує зв'язок Варданяна з режимом аятол.

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Користуючись міжнародним авторитетом Нобелівського комітету, кремлівські пропагандисти розраховують відбілити Варданяна в очах Заходу.

Якщо він таки отримає одну з найпрестижніших світових премій, то під ореолом «миротворця» москва в майбутньому зможе знову скористатися ним у своїх інтригах на Південному Кавказі. Адже ще на початку минулого року кремль розглядав Варданяна як реального кандидата на пост прем'єра Вірменії — у разі повалення прозахідного Нікола Пашиняна.

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Про це майже відкрито висловлювалися ексміністр та колишній заступник міністра оборони Вірменії, а Громадське ТБ республіки навіть внесло Варданяна до «чорного списку» через нападки на главу уряду.

Раніше повідомлялося, що кремль тисне на своїх проксі-маріонеток у Карабаху, аби російські війська залишилися там ще на п’ять років.

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