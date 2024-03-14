«Атлетико» у валідольній серії пенальті вибив торішнього фіналіста з Ліги чемпіонів: відеоогляди матчів

У середу, 13 березня, за підсумками поєдинків у Мадриді та Дортмунді визначилися два останні чвертьфіналісти Ліги чемпіонів, які у вісімці найсильніших команд турніру складуть компанію «Баварії» та «ПСЖ», «Реалу» та «Манчестер Сіті», а також «Арсеналу» і «Барселоні»,

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Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Матчі у відповідь

«Атлетико» (Іспанія) — «Інтер» (Італія) — 2:1 (Грізманн, 35, Депай, 87 — Дімарко, 33). По пенальті — 3:2.

Перший матч — 0:1.

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Підопічні Сімоне Індзагі завітали до Мадрида не лише з виграшем у команди Дієго Сімеоне в домашньому поєдинку, а й з 13-матчевою переможною серією 2024-го у всіх турнірах (плюс завойованим Суперкубком Італії). А ще у статусі беззаперечного лідера чемпіонату Італії — 16 очок відриву від «Ювентуса»!

Ось тільки вболівальників міланського клубу перед зустріччю у відповідь на «Ванда Метрополітано» насторожувала інша статистика: в останні 18 років фіналіст минулої Ліги чемпіонів «Інтер» в Іспанії не перемагав — три нічиї та сім поразок.

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Не виграв і цього разу. Хоча міланці на 33-й хвилині завдяки точному удару Дімарко повели у рахунку. Але незабаром чемпіон світу Грізманн забив свій 6-й м'яч у поточній ЛЧ та подарував «Атлетико» надію. «Інтер» мав два шикарні шанси приструнити підопічних Сімеоне, але Тюрам і Барелла їх не використали. А ось господарі поля не схибили: на 86-й Депай, який вийшов на заміну, на радість мадридської публіки перевів гру в овертайм — 2:1.

Додаткові 30 хвилин нічого не змінили, і все вирішувалося у серії післяматчевих пенальті, героєм якої став словенський голкіпер «Атлетико» Облак, який не дозволив відзначитись трьом гравцям «Інтера», — 3:2.

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0:1 Дімарко (33-а хв.)

1:1 Грізманн (35-а хв.)

2:1 Депай (87-а хв.)

«Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) — ПСВ «Ейндховен» (Нідерланди) — 2:0 (Санчо, 3, Ройс, 90+5).

Перший матч — 1:1.

Завдяки нічиїй на полі суперника, дортмундці перед своєю публікою отримали чудовий шанс вперше за три роки пробитися до чвертьфіналу Ліги чемпіонів і використали його, обігравши, до речі, команду свого колишнього головного тренера Петера Боша. Усе вирішили швидкий гол футболіста збірної Англії Санчо та точний удар у самому коні зустрічі наддосвідченого Ройса. До речі, «Боруссія» вперше за 25 років провела 9 домашніх матчів ЛЧ без поразок.

Таким чином, боротьбу за трофей продовжать три клуби з Іспанії, по два з Англії та Німеччини, а також представник Франції. Жеребкування чвертьфінальних та півфінальних пар Ліги чемпіонів (клуби з однієї країни вже можуть зіграти один з одним) відбудеться 15 березня (початок — о 13:00), а самі матчі ¼ фіналу заплановані на 9/10 та 16/17 квітня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що УЄФА затвердив учасникам Ліги чемпіонів нечувані призові.

Фото Marca

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