«Реал» — «Барселона»: відеоогляд вогняного ель-класико з п'ятьма голами та розв'язкою на 90+1-й хвилині

У неділю, 21 квітня, на знаменитій арені «Сантьяго Бернабеу» в рамках 32-го туру чемпіонату Іспанії з футболу відбулася 247-а в історії битва між «Реалом», що пробився у півфінал Ліги чемпіонів, та «Барселоною», яку туди не пустив. «ПСЖ».

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«Реал» (Мадрид) — «Барселона» — 3:2

Голи: Вінісіус (18, з пенальті), Лукас Васкес (73), Беллінгем (90+1) — Крістенсен (6), Лопес (69).

У команди Хаві, яка на початку року програла «Реалу» з розгромним рахунком у фіналі Суперкубку Іспанії (1:4), був чи не останній шанс продовжити боротьбу за чемпіонство.

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І вже на 6-й хвилині каталонці вийшли вперед, коли після помилки голкіпера Андрія Луніна під час подачі кутового данець Крістенсен головою спрямував м'яч у ворота мадридців — 0:1.

Але вела у рахунку «Барса» недовго. Лукас Васкес заробив пенальті, який впевнено реалізував бразилець Вінісіус — 1:1.

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І все ж таки поки що чинний чемпіон Іспанії не залишав спроб вивезти перемогу з «Сантьяго Бернабеу», і на 69-й хвилині Лопес знову вивів гостей уперед — 1:2.

Щоправда, тішили себе переможним рахунком каталонці лише чотири хвилини, поки Лукас Васкес знову не встановив рівності на табло — 2:2.

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Ба більше, вже у компенсований час англієць Беллінгем забив свій 17-й м'яч у сезоні (у Артема Довбика з «Жирони» — 18 точних ударів), принісши «Реалу» четверту поспіль перемогу в ель-класико — 3:2.

Відеоогляд матчу дивіться за цим посиланням.

Успіх у протистоянні із заклятим ворогом дозволив команді Карло Анчелотті за шість турів до фінішу збільшити відрив від «Барси» до 11 очок. Чемпіонство у «Реала» практично в кишені.

Становище лідерів: 1. «Реал» — 81 очко; 2. «Барселона» — 70; 3. «Жирона» — 68; 4. «Атлетико» — 61; 5. «Атлетик» — 58; 6. «Реал Сосьєдад» — 51.

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Фото ФК «Барселона»

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