«На щастя, все пішло не за планом»: Злата Огнєвіч вперше зізналася у спробі самогубства

Відома співачка Злата Огнєвіч, яка нещодавно спростувала чутки про свою вагітність, зізналася, що свого часуледь не наклала на себе руки.

В інтерв'ю Славі Дьоміну зірка розповіла, що тригером послужили деякі обставини у житті та затяжна депресія, з якої вона не бачила виходу, пише kp.ua. Все це сталося ще у 2015 році.

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«Коли людина приходить до думки щодо самогубства, це не відбувається за один день. До цього веде спочатку легка депресія, дуже тяжкий психологічний стан на нулі, а потім — твоя система, яка відчуває, що повільно вмирає. І тоді мозок сам мені подав ідею, що коли вже все, тоді це — єдиний шлях. Позбутися болю внутрішнього, мук душі. Ця думка на той момент приходила до мене досить часто. Просто тригером послужили деякі обставини у житті», — розповідає Злата.

Втім, на щастя, того дня все пішло не за планом — ліки виявилися не сильнодіючими, а наступного ранку вона прийшла до тями та усвідомила, як помилялася. Хоча у час розпачу у співачки була сильна нелюбов до себе, яка дійшла до ненависті…

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«Мені здається, що це була не я, а якась інша людина. Зараз я ніколи такого не зробила б. Просто була недостатня кількість таблеток, мабуть. Я пам'ятаю, як я прокинулася вночі і засмутилася, що мені не вдалося заснути, як я планувала. Заснути — і все. Блін, що треба мати у голові, щоб йти купувати собі таблетки? — зазначила Злата. — Я прокинулася вранці. Пігулки, мабуть, були як транквілізатори. Тобто вони заспокоїли мою систему, але не відключили мене до кінця. І я в такому стані коматозу зрозуміла, яку дурість я мало не зробила. Я ніколи не забуду цей день. Я вийшла на вулицю. Було сонце, було вже листя. Я торкалася цього листя і думала: „Боже, мій! Я б ніколи цього більше не побачила, не відчула…“ Я розмовляла з деревом, просила у нього вибачення, потім у Всесвіту, плакала…»

З важкого депресивного стану їй довелося виходити, звернувшися по допомогу до психотерапевта. Згодом вона відправилася на відпочинок, аби оговтатися: «Я сиділа біля океану і теж плакала. Я говорила з усім довкола, просила вибачення. Я після цього зрозуміла, що життя — це дар. Ми не маємо права у себе його відбирати таким чином. Є дуже багато людей, яким життя не дало і тієї долі, яка є в мене. Як я взагалі посміла про це думати. Я після цієї нагоди просто дякую за все, що відбувається у моєму житті».

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Артистка зазначила, що ніхто з близьких не знав про її наміри, окрім, мабуть, мами, яка зробила певні висновки з посту Злати у соцмережі.

«Ми з нею це не обговорювали. Їй боляче говорити про це, і я їй якось пом'якшила всю цю історію, викрутилася. Але мама подивиться це інтерв'ю, і я вже просто чекаю на її дзвінок. Я не була готова говорити на цю тему тоді. Мені навіть було важко порушувати питання під час психотерапії, було соромно. Я начебто нормальна, здорова дівчина, у мене все гаразд, і навіщо це? Навіщо це робити і який біль це близьким принесе! Мені ж за фактом уже пофіг буде, а страждати будуть близькі», — підсумувала зірка.

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Раніше Злата Огнєвіч розповідала про головного чоловіка свого життя — батька. Він — лікар-хірург, який наразі рятує життя захисників. Співачка зізналасмя, що ще у 2022 році хотіла вивезти батьків у безпечніше місце, але її тато був категорично проти.

Фото із соцмережі

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