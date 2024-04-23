Українку внесли до Книги рекордів Гіннесса як володарку найдовшого у світі волосся (фото, відео)

До книги рекордів Гіннеса, куди нещодавно було внесено ім'я 116-річної Марії Браньяс Морера, як найстарішої жінки світу, потрапила і уродженка України Алія Насирова — вона стала жінкою з найдовшим волоссям у світі.

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«Реальна Рапунцель Алія Насирова звикла привертати до себе увагу, йдучи вулицею, завдяки своєму неймовірно довгому та розкішному волоссю. І тепер їхня довжина 257,33 см (8 футів 5,3 дюйма) офіційно робить їх найдовшим волоссям у живої людини», — стверджують у guinnessworldrecords.com.

Фото з Instagram

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Алія, яка зараз живе у Словаччині, заробляє на життя художницею та графічним ілюстратором, а також моделлю з довгим волоссям, була оголошена рекордсменкою на зйомках італійського серіалу Lo Show dei Record.

Фото з Instagram

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При рості моделі 165 см (5 футів 4 дюйми) волосся більш ніж на 3 фути довше за неї, а локони навіть довші, ніж у найвищої людини у світі Султана Кесена, зріст якого становить 251 см (8 футів 2,8 дюйма) .

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Сама 35-річна Алія каже, що ніколи не стриглася і сподівається, що її історія «надихне людей насолоджуватися людською красою і бути природними».

Нагадаємо, що нещодавно помер рекордсмен-довгожитель серед чоловіків — венесуелец Хуан Вісенте Перес Мора. Він не дожив два місяці до свого 115-річчя, залишивши 11 дітей, 41 онука, 18 правнуків та 12 праправнуків. У травні 2022 року він отримав титул найстарішого чоловіка на планеті.

Фото з Instagram

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