«Відстань та час зруйнували стосунки»: відомий актор розійшовся з дівчиною

Український актор Володимир Гладкий, відомий за ролями «Втрачені спогади», «Дільничий з ДВРЗ», «Місто закоханих» та інших, відверто розповів про особисте життя. Артист зізнався, що його стосунки з дівчиною, які тривали понад пять років, завершилися. Вони прийняли рішення розійтися.

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Володимир вважає, що причиною стали відстань та час. Адже він живе та працює в Україні, а Джулія переїхала до США і бачить своє майбутнє там. Вона знімає короткометражні фільми та займається пластичним гримом.

«Моя колишня дівчина поїхала до США. По суті, відстань та час зруйнували наші стосунки. Але найголовніше — це бачення свого життя. Вона хоче жити в Америці, а я — в Україні», — поділився Володимир в інтерв'ю kp.ua.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що співачка MamaRika та Сергій Середа перебувають на межі розриву стосунків.

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Також Санта Дімопулос оголосила про розлучення з чоловіком після 11 років шлюбів.

фото: instagram.com/vova_gladki

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