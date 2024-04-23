Терпець урвався: після атаки на Ізраїль ЄС вводить нові санкції проти Ірану

Європейський Союз досяг політичної домовленості про посилення санкцій проти Ірану у відповідь на нещодавні ракетні обстріли Ізраїлю. Санкції покликані обмежити експорт компонентів, вироблених в ЄС, які використовуються у виробництві безпілотних літальних апаратів (БПЛА) і балістичних ракет.

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Раніше блок створив спеціальний режим, спрямований проти безпілотників іранського виробництва, які ця країна використовувала для підтримки російського вторгнення в Україну. Так звані «камікадзе» безпілотники Shahed були запущені проти об'єктів критичної інфраструктури та житлових будинків, що призвело до загибелі десятків, а можливо, і сотень українців. У рамках цієї схеми до чорного списку осіб та організацій, причетних до іранської програми БПЛА, були внесені заборони на в'їзд та заходи із заморожування активів, пише Euronews.

Але після нападу Тегерана на Ізраїль 13 квітня, в результаті якого понад 300 ракет були випущені з різних фронтів у бік єврейської країни, ЄС почав працювати над розширенням санкцій, щоб охопити виробництво ракет і розширити каталог заборонених компонентів, пов'язаних з безпілотними літальними апаратами.

Це розширення було схвалено 22 квітня міністрами закордонних справ на зустрічі в Люксембурзі та набуде чинності найближчими днями, як тільки політичний консенсус буде переведений в правові акти і офіційно затверджений.

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«Ми досягли політичної домовленості», — оголосив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель наприкінці зустрічі, зазначивши, що «потенційної передачі» ракетних технологій росії ще не відбулося.

За оцінками, Іран володіє найбільшим і найрізноманітнішим ракетним арсеналом на Близькому Сході, який налічує понад 3 000 ракет з радіусом дії до 2 000 кілометрів. Хоча виробництво здебільшого внутрішнє, Іран все ще покладається на технологічні компоненти іноземного виробництва, які можуть бути розібрані і перерозподілені в його ракетній програмі. Протягом багатьох років країна створила розгалужену мережу операторів для отримання чутливих товарів подвійного призначення, які можуть бути використані як у військових, так і в цивільних цілях, і уникати тривалих міжнародних санкцій.

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Раніше «ФАКТИ» писали про нові санкції США.

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