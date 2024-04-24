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Момент кохання і почуттів: Дорофєєва пояснила, чому вони з Кацуріним не покликали нікого на весілля

15:57 24 квітня 2024
Щаслива пара

Співачка Надя Дорофєєва, для якої думка оточуючих не має жодного значення, одружилася з ресторатором Михайлом Кацуріним влітку 2023 року.

Відоме загалу весільне фото пари

З тих пір пара не ділилася подробицями свята, але співачка таки дала короткий коментар про цю подію в інтерв’ю виданню Storriss.

Надя розповіла, що день весілля став для неї найважливішою подією 2023 року.

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«Емоції просто переповнювали, тож їх хотілося розділити лише з найближчим оточенням. Це був момент кохання, емоцій, почуттів», — сказала співачка.

Також вона поділилася, що дуже цінує свого чоловіка Мішу Кацуріна за його підтримку, талант, відповідальність і почуття гумору. З дітьми обранця в Наді склалися хороші відносини.

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«У нас чудові стосунки. З Сашею та Ванею дуже добре ладнаємо. Класно проводимо час разом. Вони прекрасні, дуже спокійні та виховані», — вважає Надія.

Нагадаємо, днями співачка здивувала фанів ще й фото топлес.

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Фото instagram.com/nadyadorofeeva

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