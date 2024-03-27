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TAYANNA закрутила новий роман: хто обранець співачки

13:17 27 березня 2024
TAYANNA

Популярна співачка TAYANNA вперше розповіла про новий роман. Після болісного розриву з колишнім бойфрендом вона будує нові стосунки. Каже, що зараз вони лише формуються, тож не хоче розкривати подробиці. Співачка лише зазначила, що чоловік не має стосунку до бізнесу чи політики.

«Колись мені Алан Бадоєв сказав, що я не вмію брехати, бо мої очі видають все й одразу. Мені здається, коли я закохана, то мої очі сяють на весь світ. Я не можу сказати, що це якісь стосунки, але почуття народилися. Дуже вдячна богові, бо я дуже давно не закохувалася і у мене давно не було романтичного стану, коли хочеться ділитися любов'ю», — поділилася TAYANNA в програмі від «Люкс ФМ».
Вона додала, що для неї головне в стосунках «підтримка й обійми».

«ФАКТИ» писали про те, що акторці Ксенії Мішині приписують роман з фітнес тренером. Раніше зірка спровокувала чутки про роман з відомим стилістом та контент мейкером.

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Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

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