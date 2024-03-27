TAYANNA закрутила новий роман: хто обранець співачки

Популярна співачка TAYANNA вперше розповіла про новий роман. Після болісного розриву з колишнім бойфрендом вона будує нові стосунки. Каже, що зараз вони лише формуються, тож не хоче розкривати подробиці. Співачка лише зазначила, що чоловік не має стосунку до бізнесу чи політики.

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«Колись мені Алан Бадоєв сказав, що я не вмію брехати, бо мої очі видають все й одразу. Мені здається, коли я закохана, то мої очі сяють на весь світ. Я не можу сказати, що це якісь стосунки, але почуття народилися. Дуже вдячна богові, бо я дуже давно не закохувалася і у мене давно не було романтичного стану, коли хочеться ділитися любов'ю», — поділилася TAYANNA в програмі від «Люкс ФМ».

Вона додала, що для неї головне в стосунках «підтримка й обійми».

«ФАКТИ» писали про те, що акторці Ксенії Мішині приписують роман з фітнес тренером. Раніше зірка спровокувала чутки про роман з відомим стилістом та контент мейкером.

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Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

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