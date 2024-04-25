Олімпійська чемпіонка народила ексфутболістові доньку (фото)
Чемпіонка Олімпійських ігор-2020 в одинарному розряді та віцечемпіонка у парному, 27-річна швейцарська тенісистка Белінда Бенчич, яку минулої зими покликали заміж на Мальдівах, вперше стала мамою, повідомляє blick.ch.
Як підтвердження наречений спортсменки, 41-річний колишній словацький футболіст Мартін Хромкович розмістив на своїй сторінці в Instagram миле фото маленької руки.
«Наша любов», — підписав знімок Мартін, який є не лише коханим тенісистки, а й її тренером з фітнесу. Малечу назвали Беллою.
«Ласкаво просимо до клубу матусь! Найкращий клуб у світі на даний момент», — написала у коментарях бельгійська тенісистка Яніна Вікмайєр.
Нагадаємо, що Белінда Бенчич, чиї батьки свого часу перебралися до Швейцарії із Чехословаччини, оголосила про вагітність у листопаді минулого року. Вона має намір піти шляхом інших зірок тенісу — Серени Вільямс, Вікторії Азаренко, Наомі Осакі, Анжелік Кербер, Еліни Світоліної — і відновити кар'єру після народження дитини.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чинна чемпіонка Вімблдону пережила сімейну трагедію і раптово оголосила про розлучення з чоловіком.
Фото Instagram367
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