Олімпійська чемпіонка повідомила про вагітність: майбутній батько дитини старший за неї на 15 років (фото)

26-річна швейцарська тенісистка Белінда Бенчич, яка займає 14-ту позицію у світовому жіночому рейтингу WTA, перебуває у цікавому положенні. Раніше вдруге мамою стала легендарна американка Серена Вільямс.

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«В очікуванні нашого маленького дива! Не можемо дочекатися зустрічі з тобою», — написала спортсменка на своїй сторінці в Instagram, прикріпивши фото з батьком майбутньої дитини та за сумісництвом її тренером 41-річним Мартіном Хромковичем.

Зазначимо, що найвищим досягненням у кар'єрі Бенчіч є золота медаль Олімпіади-2020 у Токіо. Крім цього, за свою кар'єру Белінда виборола чотири титули серії WTA в одиночному розряді, а в парі з легендарним співвітчизником Роджером Федерером два роки поспіль, у 2018-му та 2019-му, вигравала престижний Кубок Хопмана для своєї країни.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменита олімпійська чемпіонка Федеріка Пеллегріні оригінально оголосила про вагітність.

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