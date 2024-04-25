Король Чарльз залишив без нагороди принца Гаррі: що відбувається

Король надав нові нагороди членам королівської сім’ї, це було підтверджено Букінгемським палацом. Але герцог Сассекський не є одним з отримувачів. Найімовірнішим поясненням цього є те, що принц Гаррі, який остаточно розірвав зв’язки з Великою Британією, більше не є членом королівської сім’ї, оскільки у 2020 році відмовився від своїх громадських обов’язків із дружиною Меган, пише hellomagazine.com.

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Попри те, що подружжя зберегло свої королівські титули, вони більше не використовують свої стилі Його Високості, але все ще зберігають їх, і Гаррі залишився п’ятим у черзі на трон. Герцог також відмовився від почесних військових титулів, але зберіг свою зірку KCVO, що символізує Королівський Вікторіанський орден, якою покійна королева Єлизавета II нагородила свого онука у 2015 році за «заслуги перед сувереном».

Гаррі вдягнув свої медалі на коронацію короля Чарльза в травні 2023 року, серед них була також медаль за службу в Афганістані, а також Золота, Діамантова та Платинова ювілейні медалі. Він також був нагороджений коронаційною медаллю короля Чарльза III у 2023 році.

У День святого Георгія Букінгемський палац зробив низку оголошень, в яких королеві була надана роль великого магістра та першої чи головної дами Великого хреста — найвидатнішого ордена Британської імперії. Роль є другою в ордені, а король — його правитель.

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Тим часом принца Уельського було призначено Великим магістром Найпочеснішого ордена Бат, а принцесу Уельську було призначено королівським супутником ордена Почесних супутників.

Раніше стало відомо, що принц Гаррі загруз у позовах та програв суд у справі про його поліцейський захист у Великій Британії.

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