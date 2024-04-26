Навіть якщо країни ЄС люблять хвалитися своєю допомогою Україні, вони не можуть ліквідувати розрив, який нещодавно подолали США, аналізує Кільський інститут світової економіки (IfW). І допомога США, про яку зараз прийнято рішення, ймовірно, не є стійкою, пише n-tv.

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За останніми даними, країни ЄС поки що не в змозі замінити допомогу США у військовій підтримці України. За даними Кільського інституту світової економіки, з початку війни до кінця лютого 2024 року ЄС надав Україні військову допомогу на загальну суму 42 мільярди євро, а США — 43,1 мільярда євро.

За останні місяці Європа «наздогнала» США і тепер «на одному рівні зі США, коли мова заходить про військову допомогу», — пояснив Крістоф Требеш, керівник відділу підтримки України IfW. Однак вона не змогла «заповнити велику прогалину, залишену Сполученими Штатами, зокрема в боєприпасах». Європейський оборонний сектор «дуже повільно нарощував виробничі потужності».

Відповідно, близько шести мільярдів євро додаткової підтримки було виділено Україні з боку ЄС у січні та лютому 2024 року — тоді як пакет допомоги на загальну суму понад $ 60 мільярдів був заблокований у Конгресі у Вашингтоні.

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Щодо пакету допомоги США, який було прийнято в Конгресі США після місяців затримки, Требеш пояснив, що, згідно з попередньою оцінкою IfW, він містив близько 23 мільярдів євро військової допомоги Україні. Однак ці кошти принесуть лише тимчасове полегшення.

Требеш додав: «Якщо США не приймуть подальші пакети підтримки в кінці 2024 року, Україна, швидше за все, зіткнеться з таким же дефіцитом поставок у 2025 році, як зараз».

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Не враховуючи нещодавнього пакету заходів США, союзники України надали країні загалом 112 мільярдів євро військової допомоги з початку повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року. Більшість із них прибула зі США та ЄС, менша частка — з таких країн, як Австралія та Японія.

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