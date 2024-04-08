Тривалі затримки з наданням безпекової допомоги з боку США особливо негативно впливають на спроможність українських збройних сил реагувати на зростаючі темпи російських механізованих атак на сході України. Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський попередив 6 квітня, що особливо складна ситуація склалася на схід від Часів Яру та на захід від Авдіївки у Донецькій області, де останнім часом спостерігається інтенсифікація російських механізованих атак від взводних до батальйонних, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

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Сирський також зазначив, що російські війська проводять взводні, ротні, а іноді й батальйонні атаки піхоти на окремих напрямках. Російські війська за масованої підтримки бронетехніки все ще намагаються прорвати українську оборону на захід від Авдіївки, хоча поки що не повторюють таких масштабних механізованих штурмів, як ті, що вони проводили в цьому районі в період з 29 по 31 березня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 6 квітня, вказують на те, що підрозділи російської 90-ї гвардійської танкової дивізії нещодавно провели, ймовірно, ротний механізований штурм на південний схід від Уманського (на захід від Авдіївки), а українська десантно-штурмова бригада повідомила, що її особовий склад знищив 10 російських танків, п'ять БМП і БТР, а також БМП МТ-ЛБ під час 11 механізованих штурмів у цьому районі.

Протягом минулого тижня українські війська успішно відбивали інтенсивні російські механізовані атаки на сході України, але це відбувалося попри постійний дефіцит матеріальних засобів.

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