38.86 / 39.36 42.22 / 42.90
Київ: +25
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Через затримку допомоги ЗСУ доводиться приймати складні рішення — аналітики

20:02 10 квітня 2024
Артилерія ВСУ, Вовки Да Вінчі

Тривалі затримки з наданням безпекової допомоги з боку США особливо негативно впливають на спроможність українських збройних сил реагувати на зростаючі темпи російських механізованих атак на сході України. Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський попередив 6 квітня, що особливо складна ситуація склалася на схід від Часів Яру та на захід від Авдіївки у Донецькій області, де останнім часом спостерігається інтенсифікація російських механізованих атак від взводних до батальйонних, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Сирський також зазначив, що російські війська проводять взводні, ротні, а іноді й батальйонні атаки піхоти на окремих напрямках. Російські війська за масованої підтримки бронетехніки все ще намагаються прорвати українську оборону на захід від Авдіївки, хоча поки що не повторюють таких масштабних механізованих штурмів, як ті, що вони проводили в цьому районі в період з 29 по 31 березня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 6 квітня, вказують на те, що підрозділи російської 90-ї гвардійської танкової дивізії нещодавно провели, ймовірно, ротний механізований штурм на південний схід від Уманського (на захід від Авдіївки), а українська десантно-штурмова бригада повідомила, що її особовий склад знищив 10 російських танків, п'ять БМП і БТР, а також БМП МТ-ЛБ під час 11 механізованих штурмів у цьому районі.

Протягом минулого тижня українські війська успішно відбивали інтенсивні російські механізовані атаки на сході України, але це відбувалося попри постійний дефіцит матеріальних засобів.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» наводили слова Буданова про наступ росіян та про те, які території у зоні ризику.

РЕКЛАМА

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Фата нареченої

Тюль стане білішим за фату нареченої: як випрати найбруднішу фіранку простим та економним способом (відео)

Посадка пророщеної картоплі

Не буде на бульбі ні колорадського жука, ні хвороб: чим обробити картоплю перед посадкою

солдат десантно-штурмової роти Григорій Кравчук

Дорога до рідного дому була довгою: десантник із Рівненської області зник безвісти цьогоріч у січні

Кухонна раковина

Засіб, який очищає каналізацію краще за «крота»: зробіть так, і засори в раковині перестануть бути проблемою

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту