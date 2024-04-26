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«Відправила спати 10 ворогів»: Злата Огнєвіч навчилася стріляти з міномета (відео)

12:05 26 квітня 2024
Злата

Співачка Злата Огнєвіч продовжує дивувати глядачів: переспівавши свою пісню «Солодка кара», вона перетворила її в композицію про морські дрони СБУ під назвою «Небесна кара».

А днями й взагалі почала вчитися посилати «вогняні сюрпризи» путінським посіпакам.

На відео, яке Злата опублікувала у соціальній мережі, вона знаходиться біля міномету, і кидає в його ствол міну. Після цього налякана дівчина присідає, а міна летить у напрямі ворога.

Де відбувається «стрільба», не уточнюється — скоріш за все, на якомусь учбовому полігоні під Києвом. А міна і міномет — не справжні.

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Тим не менш, знайшлися моралісти, які вказують, що війна — не іграшки, і тут жарти ні до чого. Водночас їхні опоненти відповідають, що коли російські вороги вбивають наших дівчат, жінок і дітей, кожен повинен бути напоготові дати відсіч неприятелю — або хоча б не боятися знаходитись біля справжньої зброї. Що й робить Огнєвіч.

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Читачі дякують співачці за підтримку, відзначаючи, що це для них важливо.

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Також Златі висловлюють підтримку, зазначаючи, що вона справжня «сучасна сильна леді», яка зуміє за себе постояти у бідь-якій ситуації.

А це набагато краще, аніж хапатись за таблетки і намагатись покінчити життя самогубством.

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