Посприяв джем Меган Маркл: Букінгемський палац поринув у бізнес

Букінгемський палац продає широкий асортимент товарів, у тому числі власну лінійку джемів, а невістка короля Меган Маркл продовжує рекламувати свій бренд стилю життя American Riviera Orchard, надсилаючи найближчим друзям персоналізовану баночку з джему, пише Hello!

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У ролику, опублікованому у соцмережі, член королівської сім’ї продемонстрував консервацію, на етикетці якої був зображений Букінгемський палац, та різноманітну випічку, включаючи круасани, кумпети та тости.

У підписі зазначено: «Наше полуничне варення готується лише з найкращих ягід і його подають різними способами».

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В описі продукту зазначено: «Полуничне варення Букінгемського палацу виготовляється у Великій Британії з використанням лише найкращих м’яких фруктів. Їм можна насолодитися вранці з хрусткими тостами або подати до післяобіднього чаю зі свіжоспеченими булочками».

Члени королівської сім’ї вже багато років продають свою власну лінійку джемів. У 1990-х роках король Чарльз запустив органічний джем через Highgrove House, і він був весь розпроданий за кілька днів. Магазин Букінгемського палацу в соціальних мережах також регулярно рекламує власні продукти і пропонує різноманітні рецепти з використанням цих продуктів.

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Меган почала рекламувати свій бренд ще в березні, коли вона запустила веб-сайт і сторінку в Instagram під назвою American Riviera Orchard. Вона також випустила рекламне відео, на якому герцогиня зриває квіти, займається випічкою та грає з собакою в чорній бальній сукні.

Хоча її веб-сайт і сторінка в Instagram не розкривають жодних подробиць про її бренд, заявки на торгову марку дають уявлення про продукти, які вона може продавати. Зокрема це цифрові та друковані кулінарні книги, столовий посуд, серветки та скатертини, а також різноманітна їжа, починаючи від джемів і желе до спредів і масел.

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Раніше повідомлялося, що думають у Великій Британії про відмову принца Гаррі від королівських повноважень «заради джемів і килимків для йоги Меган».

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