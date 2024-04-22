«Заради джемів і килимків для йоги Меган»: що думають у Великій Британії про відмову принца Гаррі від королівських повноважень

Герцог Сассекський остаточно змінив своє офіційне місце проживання з Великої Британії на Сполучені Штати. Це сталось 29 червня 2023 року. Дата стала важливою в житті Сассексів, оскільки саме в цей день Букінгемський палац підтвердив, що принц Гаррі і Меган Маркл були виселені з їхньої колишньої резиденції в Британії — котеджу Фрогмор.

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Після того, як стало відомо про офіційну зміну резиденції герцога Сассекського, королівський експерт Том Куінн заявив, що і в Кенсінгтонському палаці, і в Кларенс-хаусі відчувають недовіру до Гаррі, оскільки не можуть повірити, що принц відмовився від королівського життя, пише Mirror.

В ексклюзивному коментарі виданню Том Куінн зробив припущення, що Гаррі ніколи не повернеться до Великої Британії.

«Той факт, що принц Гаррі змінив своє основне місце проживання з Великобританії на США, може здатися незначним, — каже експерт. — Але насправді це надзвичайно важлива зміна. Вона вказує на те, що Гаррі зачиняє двері свого життя у Великобританії — і, можливо, назавжди. Зміна основного місця проживання говорить нам про те, що Гаррі бачить своє майбутнє виключно в США з Меган. Він все частіше бере участь у проєктах пари Netflix і в новому бренді стилю життя Меган, American Riviera Orchard — суто комерційному підприємстві, яке підтримує радощі кулінарії, садівництва, розваг і дружби».

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Том Куінн шокував зізнанням: «Ніхто в Кенсінгтонському палаці та Кларенс-хаусі не може повірити, що п'ятий у черзі на престол відмовився від королівської посади заради цього. Заради брудного комерційного підприємства, покликаного змусити звичайних людей думати, що, купуючи джеми та килимки для йоги Меган, вони можуть насолоджуватися життям знаменитості в Монтесіто».

Нагадаємо, що Сассекси в 2020 році оголосили, що більше не будуть працювати в якості високопоставлених членів королівської родини. Після цього принц Гаррі і Меган Маркл переїхали до Каліфорнії, де герцогиня Сассекська готується до презентації свого бренду American Riviera Orchard.

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Раніше повідомлялося, що Меган Маркл боїться, що діти на неї образяться за те, що вона позбавила їх спілкування з королівською родиною.

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