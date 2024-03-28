Розкрили таємні плани Меган Маркл: що саме задумала герцогиня

У середині березня герцогиня Меган, чоловіку якої більше не довіряє королівська сім’я, піднесла сюрприз: приблизно через чотири роки після того, як вони з принцом Гаррі перестали бути членами королівської сім'ї і призупинили свою присутність у соціальних мережах, 42-річна жінка повернулася на соціальну платформу. В Instagram з'явився акаунт American Riviera Orchard.

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В описі профілю герцогиня Меган вказана як засновниця лайфстайл-бренду. У сюжеті показали ролик, в якому вона розставляє квіти на своїй віллі в Монтесіто, штат Каліфорнія, готує їжу на кухні і грає з собакою в чорній бальній сукні, пише t-online.

Однак з моменту запуску нічого не змінилося, окрім кількості підписників. Понад 500 000 людей стежать за сторінкою і вже два тижні з нетерпінням чекають більше інформації. Поки що можна побачити лише дев'ять плиток з назвою бренду золотими літерами та монограмою. На сайті American Riviera Orchard, на який веде посилання в акаунті, також йдеться лише про електронну розсилку.

Журнал People стверджує, що дізнався про те, що дружина принца Гаррі працює над правами на торгову марку для різних продуктів. Згідно з повідомленням, у березні Меган подала кілька заявок до Бюро патентів і торгових марок США. Судячи з усього, у майбутньому вона хотіла б продавати товари майже з усіх сфер життя, включаючи косметичні засоби, аксесуари для дому, канцелярські товари, постільну білизну, дрібну кухонну техніку, спеції, обладнання для йоги, садовий інвентар, аксесуари для домашніх тварин, посуд і харчові продукти в банках.

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Серед продуктів харчування — вино, мед, сухофрукти, кава, чай і соуси, а також солодощі. Однак, на думку видання People, особливо вражають реєстрації різних косметичних засобів. Окрім вищезгаданих товарів, герцогиня Сассекська також хоче випустити на ринок засоби для догляду за шкірою, косметику, гелі для ванни та душу, препарати для волосся, ароматичні олії та кімнатні ароматизатори.

Здогадки про новий лайфстайл-бренд для герцогині, схоже, підтверджуються. До того, як стати членом королівської родини, Меган вела блог The Tig, названий на честь її улюбленого червоного вина. Там колишня акторка тримала своїх шанувальників в курсі таких тем, як краса, подорожі та мода. Коли у 2017 році вона заручилася з принцом Гаррі, їй довелося попрощатися зі своїм сайтом через три роки після його заснування.

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Раніше повідомлялося, що від Меган Маркл і принца Гаррі пішли 17 топ-менеджерів, але це не заважає Меган комфортно почуватися у ролі бізнес-вумен.

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