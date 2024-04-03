Усуває неприємні запахи і бруд: прості способи використання лимона під час прибирання оселі

Перш ніж діставати всі хімічні засоби для прибирання, подумайте про натуральні миючі засоби, які можна знайти у вашому домі, коморі чи вазі з фруктами. Використання натуральних інгредієнтів не тільки економічно вигідно, але й екологічно безпечно, пише Southern living.

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Перш ніж викинути злегка м'який лимон, подумайте про його використання для прибирання, а ще краще — придбайте цілий пакет лимонів і використовуйте цей натуральний миючий засіб під час весняного прибирання.

Використовувати лимон для чищення мікрохвильової печі. Просто змішайте лимон і воду в чашці, а потім поставте чашку з сумішшю в мікрохвильову піч і включить її на пару хвилин. Коли лимонна вода нагріється, залиште горнятко в мікрохвильовці ще на кілька хвилин, поки внутрішні стінки збирають пару. Через кілька хвилин відкрийте дверцята і протріть внутрішні стінки зверху, знизу і з боків чистою ганчіркою. Пара, що утворюється від нагрітої лимонної води, розпушує сміття, а лимон створює чистий, свіжий аромат.

Якщо ваше весняне прибирання включає в себе прання постільної білизни, подумайте про те, щоб додати лимонний сік до цього процесу, щоб зберегти її свіжість. Візьміть ½ склянки лимонного соку і гарячої води, щоб замочити постільну білизну перед тим, як прати її в пральній машині з миючим засобом, щоб вона залишалася свіжою і білосніжною.

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Багато хто з нас стикався з неприємним запахом їжі після приготування домашньої їжі. Швидкий і простий спосіб усунути залишки запаху — це використовувати суміш лимона і води для розбризкування на кухні. Змішайте кілька крапель лимона з водою і розпиліть по всій кухні. Тільки переконайтеся в тому, що якщо будь-які поверхні на вашій кухні зроблені з мармуру, лимон на них використовувати не можна.

При частому використанні обробні дошки зношуються і навіть починають виділяти неприємний запах. Якщо це сталося з вашою дошкою, варто почистити її за допомогою солі та лимона. ⅓ склянки солі розсипте по всій дошці. Залиште на 10 хвилин, а потім візьміть половинку лимона і обережно втирайте сіль у дошку. Закінчіть процес, промивши дошку гарячою водою, а потім дайте їй висохнути на повітрі.

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Сміттєвий бак і холодильник потенційно можуть накопичувати більше запахів, ніж будь-які інші предмети в будинку. Оскільки в них зберігається їжа та харчові відходи, вони іноді можуть мати тенденцію виділяти неприємні запахи. Окрім підтримання сміттєвого відра та холодильника в максимально чистому стані шляхом протирання всередині та ззовні, лимон також може боротися з неприємними запахами в цьому просторі. Якщо запах живе в холодильнику або відрі для сміття, додайте дві краплі лимона на ватну кульку і покладіть її на задню стінку холодильника або на дно відра для сміття, щоб поглинути його.

Раніше повідомлялося, навіщо господині ставлять в холодильник в шухляду для овочів миску з сіллю.

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