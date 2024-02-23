У Верховній Раді України було ухвалено у першому читанні проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист».

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Проект закону розроблено з метою удосконалення механізмів забезпечення деяких прав військовослужбовців, а також прав поліцейських на одноразову грошову допомогу у разі загибелі (смерті), визначення втрати працездатності. Передбачається, що Закон набуде чинності з дня, що настає за днем його опублікування.

Змінами пропонується встановити, зокрема:

- норми щодо недопущення порушень, пов'язаних з дискримінацією за ознакою статі чи сексуальними домаганнями;

- норми про право звернення за призначенням (перерахунком) пенсії під час дії військового стану осіб, покликаних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом у період військового стану, за письмовою заявою про призначення (перерахунок) пенсії, завіреному командиром (начальником) військової частини;

- уточнення норм про права окремих військових посадових осіб на користування дисциплінарною владою;

- нові повноваження спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги щодо здійснення обов'язкової перевірки якості гуманітарної допомоги, зокрема наданої силам оборони, та встановлення відповідальності за невиконання заходів офіційного контролю якості товарів (предметів) гуманітарної допомоги;

- уточнення підстав виплати додаткової винагороди під час дії військового стану військовослужбовцям, які у зв'язку з пораненням (контузією, травмою або каліцтвом), пов'язаним з виконанням обов'язків військової служби захисту Батьківщини, визнані ВЛК обмежено придатними до військової служби або непридатними до військової служби з переглядом через 6−12 місяців та зараховані у розпорядження відповідних командирів.

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Також, згідно із законопроєктом, запровадять нову відпустку — одноразову при народженні дитини, яку надаватимуть військовослужбовцям із збереженням грошового забезпечення в повному обсязі.

Загальний час безперервного перебування військовослужбовця в закладах охорони здоров'я та у відпустці по лікуванню через хворобу або у відпустці для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) становитиме не менше десяти діб і не зможе перевищувати загалом дванадцять місяців поспіль (крім випадків, передбачених відповідними нормативно-правовими актами).

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Як писали «ФАКТИ», також цим законопроєктом пропонується зараховувати місяць служби на передовий за чотири.

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