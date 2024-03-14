Виплати батькам хочуть збільшити майже у 10 разів: що пропонують у Раді

В Україні, де незабаром оновлять правила оформлення відпустки під час народження дитини, народні депутати хочуть збільшити допомогу при народженні дитини з існуючих 41 тисячі гривень до понад 384 тисячі грн. Відповідний законопроєкт № 11072 зареєстрований на сайті ВР 11.03.2024 року.

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«Протягом останніх років в Україні спостерігається скорочення народжуваності. Загалом за останні десять років народжуваність в Україні скоротилася на 40%. Причиною скорочення народжуваності є багато факторів, проте одним із головних залишається низький рівень допомоги при народженні дитини, а також військові дії на території України внаслідок збройної агресії країни-терориста росії», — йдеться в пояснювальній записці до документа.

Так, сьогодні розмір державної допомоги при народженні (усиновленні) дитини встановлено в сумі 41 280 грн незалежно від кількості народжених дітей. Цей розмір не переглядався з 01.07.2014 року і до долара США ця сума зменшилася з того часу майже удвічі.

Автори законопроєкту пропонують прив’язати розрахунок допомоги при народженні дитини до розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, установленого на день народження дитини.

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Допомогу при народженні першої у сім’ї дитини пропонується надавати у розмірі, кратному 150 розмірам прожиткового мінімуму (на сьогодні це становитиме 384,5 тис. грн), на другу дитину — у розмірі, кратному 100 розмірам прожиткового мінімуму (256,3 тис. грн), на третю і кожну наступну дитину — у розмірі, кратному 50 розмірам прожиткового мінімуму (128,2 тис. грн).

Одноразовий розмір виплат за пропозицією депутатів має дорівнювати 20 розмірам прожиткового мінімуму (51,3 тис. грн). Решту суми пропонується виплачувати протягом 36 місяців рівними частинами.

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Як писали «ФАКТИ», в Україні хочуть надавати військовим відпустки при народженні дитини.

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