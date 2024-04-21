Ніколи так не робіть: чому зарядка смартфона в автомобілі може обернутися великою проблемою

Багато людей заряджають свої смартфони та інші гаджети через прикурювач у автомобілі, але часто роблять помилки, які можуть пошкодити їхні пристрої. Експерти застерігають водіїв від небезпеки заряджання гаджетів через прикурювач, коли двигун вимкнено. Це може призвести до проблем з запуском двигуна, особливо у старих або малих автомобілях, пише Bebat.

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Коли ви вмикаєте автомобіль, може статися сильний удар електричного струму, який може пошкодити ваш телефон, який заряджається через прикурювач. Тому краще спочатку запустити авто, а потім підключати зарядку для телефона. ам’ятайте вимикати зарядку відразу після вимкнення двигуна.

Щоб уникнути пошкодження батареї телефона під час заряджання, використовуйте оригінальні зарядні пристрої та кабелі, які рекомендує виробник вашого телефону. Уникайте важких програм, наприклад, GPS, коли заряджаєте телефон, щоб батарея могла належним чином зарядитися.

Раніше «ФАКТИ» писали, чому водіям радять не глушити двигун відразу після зупинки та назвали п'ять причин, чому не варто включати кондиціонер в автомобілі відразу після запуску двигуна.

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