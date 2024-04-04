Став відомий суперник «Шахтаря» у фіналі Кубка України: відеоогляд матчу

У четвер, 4 квітня, за підсумками поєдинку у Житомирі визначився другий фіналіст розіграшу Кубка України з футболу, який у вирішальному матчі складе компанію «Шахтарю».

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Кубок України. ½ фіналу

4 квітня (четвер)

«Полісся» (Житомир) — «Ворскла» (Полтава) — 0:1 (М'якушко, 45). На 81-й хвилині Будківський («Полісся») не реалізував пенальті.

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Підопічні Сергія Шищенка, який змінив на чолі житомирян Юрія Калитвинцева, та Сергія Долганського вийшли на кубковий півфінал після болючих поразок у прем'єр-лізі. «Полісся» минулими вихідними «згоріло» вдома «Чорноморцю» (1:4), а «Ворскла» ще болючіше капітулювала в рідних стінах перед Динамо" (1:5). Тож настрій у суперників був, ясна річ, ще той.

Долю зустрічі, що переривалася на 80-й хвилині через повітряну тривогу, вирішив точний удар наприкінці першого тайму полтавця М'якушка. Щоправда, одразу після відновлення гри після скасування тривоги форвард «Полісся» Будківський мав шикарний шанс зрівняти рахунок, але його удар з пенальті намертво взяв 20-річний голкіпер «Ворскли» Ісенко.

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Полтавці втретє в історії зіграють у вирішальному поєдинку турніру. І якщо у 2020 році вони у серії післяматчевих пенальті програли «Динамо», то у 2009-му обіграли у фіналі «Шахтар» (1:0) та здобули історичний для клубу трофей. І ось ще один шанс…

3 квітня (середа)

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«Шахтар» (Донецьк) — «Чорноморець» (Одеса) — 3:1 (Сікан, 12, Бондаренко, 44, з пенальті, Судаков, 52 — Штогрін, 18).

Нагадаємо, що вирішальний матч Кубка України між «Шахтарем» та «Ворсклою» прийме 15 травня стадіон «Авангард» у Рівному.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» сенсаційно вилетіло з розіграшу Кубка України.

Фото ФК «Полісся»

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