«У путіна та сама проблема, що була у Гітлера»: військовий експерт спрогнозував результат війни росії проти України

росія веде агресивну війну проти України вже більш як два роки. Попри нинішні успіхи москви на фронті, військовий економіст Маркус М. Кьопп вважає кремль невдахою. Він упевнений, що росія не має жодних шансів проти промислового потенціалу Заходу в довгостроковій перспективі.

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На думку Маркуса М. Кьоппа, який викладає у Військовій академії при Швейцарській вищій технічній школі Цюриха, рф вже стратегічно програла свою агресивну війну проти України.

«путін продовжує, хоча мав би зупинити війну восени 2023 року, — сказав Кьопп в інтерв'ю газеті Kölnische Rundschau. — Вже тоді стало зрозуміло, що темпи виробництва не встигають за темпами виснаження. росія дійде до тієї межі, коли вона перестане бути військовоздатною. Логіка виснаження не залежить від будь-якого світогляду. Це питання логістики, як у Другій світовій війні: хто має більший промисловий потенціал у довгостроковій перспективі й може протриматися довше, той і перемагає».

У путіна та ж проблема, що й у Гітлера, вважає експерт.

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«Він повинен перемогти в короткостроковій перспективі. Тому що в довгостроковій перспективі у нього немає шансів проти промислового потенціалу Заходу. Саме тому путін так масово спалює зброю й людей на фронті, — продовжив військовий економіст. — Він хоче вирішити все до того, як вся величезна оборонна промисловість всього західного світу запрацює. США, Південна Корея, Пакистан, вся Західна Європа виробляють зброю проти нього.

Через високі матеріальні втрати війна для росіян стає дедалі технологічно гіршою.

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«Коли війна почалася у 2022 році, вони здійснювали механізовані атаки батальйонними групами, які мали, можливо, по 30 бойових танків плюс бойові машини піхоти плюс логістику. Сьогодні вони посилають людей вперед на старих танках Т-62 без башт, а іноді на гольф-карах, — зазначив експерт. - Оперативний резерв росії вже закінчився. Зі складів вивозять все старіші системи. Я б сказав, що рф, безумовно, може продовжувати війну у 2024−2025 роках. Але вона все більше стикається з проблемою часу».

З іншого боку, Україна не має достатньо артилерії, щоб ефективно боротися з усіма наступами, зазначає Кьопп. Якщо росія продовжуватиме діяти, як і раніше, Україні в якийсь момент доведеться мобілізуватися.

«Не забуваймо, що Україна має активний резерв в один мільйон військовослужбовців. Тож вона все ще має великий потенціал. Однак на теперішній момент вигідніше покладатися на виснаження», — каже експерт.

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Навесні 2023 року вчений вже висловлював думку, що до жовтня 2023 року війна буде стратегічно програна росією.

«Так, я все ще дотримуюся цієї думки, — сказав він тепер. — Якщо Захід продовжить постачати матеріали, то росія не тільки не виграє війну, але й програє її».

Раніше експерти спрогнозували наступні дії армії рф та пояснили, як кремль готується до наступної фази війни.

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