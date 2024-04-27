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Суспільство та люди

Українців, які не повідомили про родичів на ТОТ, можуть звільнити з роботи: Рада ухвалила закон «проти колаборантів»

17:29 27 квітня 2024
Верховна Рада

В Україні, де раніше Верховна Рада оновила правила нарахування страхового стажу пенсіонерів, громадян, які приховали наявність зв'язків із людьми на тимчасово окупованих територіях або в рф, можуть звільнити з роботи на підприємствах стратегічного значення та об'єктах критичної інфраструктури. Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради України.

ВР ухвалила закон № 7731, який покликаний уберегти відомства критичної інфраструктури від шкоди з боку колабораціоністів. Таким чином люди, які працювали на країну-агресора, не матимуть доступу до організацій і підприємств стратегічного значення або об'єктів критичної інфраструктури.

Згідно з новими правилами працівники таких підприємств зобов'язані інформувати про наявність зв'язків з людьми, які проживають на тимчасово окупованих територіях України або у РФ. А також працівники мають тримати в таємниці інформацію з обмеженим доступом, яка може вважатися державною або комерційною таємницею.

Окрім цього, роботодавці тепер мають право розірвати трудовий договір із людиною, якщо вона:

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• засуджена за злочин проти основ національної безпеки України, виняток — звільнення від відбування покарання з випробуванням;
• не виконує встановлених зобов'язань.

При цьому звільнити працівника можуть лише після погодження виборного органу, первинної профспілкової організації або інших органів.

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Водночас Законом унормовано можливість відсторонення працівника від роботи у випадку проведення службової перевірки роботодавцем, який віднесений до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави та/або об’єктів чи операторів критичної інфраструктури.

Як писали «ФАКТИ», підсанкційні російськи власники отримали шанс повернути контроль над заарештованими об’єктами нерухомості по всій Україні.

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