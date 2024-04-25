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Суспільство та люди

Рада поновила правила нарахування страхового стажу пенсіонерів: що змінилося

16:42 25 квітня 2024
Верховна Рада

Верховна Рада України проголосувала за законопроєкт про обчислення страхового стажу № 9453. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

«За нього проголосували 303 депутати. Згідно цього законопроєкту розмір пенсії обчислюється пропорційно до страхового стажу, набутого в Україні, для осіб, які працювали як в Україні, так і за її межами. А стаж роботи, набутий в державах колишнього СРСР, зараховується до загального страхового стажу. Також визначаються умови пенсійного забезпечення для військових, які набули страховий стаж в рф. Крім того, буде здійснюватись щорічна ідентифікація пенсіонерів, які тимчасово проживають за кордоном, щоб продовжувати їм виплати пенсій. Дуже цікаво, але через цей законопроєкт ще намагались збільшити пенсії працівникам ДБР. Але це рішення провалено», — повідомив нардеп.

Як писали «ФАКТИ», майбутні пенсіонери можуть сплачувати добровільні внески для збільшення страхового стажу лише до певного часу.

Фото: Pixabay

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