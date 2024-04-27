У гонитві за красою: від яких засобів догляду за шкірою обличчя краще відмовитись і чому

Поряд з корисними порадами щодо догляду за собою в Мережі можна знайти стільки ж настанов, які можуть зашкодити вашій шкірі. Незважаючи на кількість захоплених відгуків, ці бьютіхаки краще оминати, пише Daily.News.Kyiv.

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Так, експерти радять уникати застосування саморобного скрабу із харчовою содою. Зазвичай вводить в оману популярність роликів із її використанням. Але справа лише в невисокій вартості продукту, а не в ефекті.

«Харчова сода як відлущувальний засіб не підійде, тому що вона занадто сильно сушить шкіру», — попереджає засновниця британського бренду засобів догляду за шкірою Ада Ой.

Ще одна спірна порада з просторів TikTok — намазування на обличчя зубної пасти. Прихильники цього методу переконують, що після її використання колір обличчя зміниться. Вона також підсушить прищі і допоможе при висипі вугрів.

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«Зубну пасту не рекомендується використовувати для відбілювання обличчя», — запевняє Корінна Толан, власниця косметологічної клініки.

За її словами, застосування засобу для чищення зубів «з більшою ймовірністю порушить шкірний бар’єр та викличе роздратування, дерматит та запалення».

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Нічим не кращий за зубну пасту лимонний сік. Результатом його застосування стане післязапальна гіперпігментація та підвищена чутливість шкіри до сонця.

Раніше «ФАКТИ» писали, як впливає тонік на шкіру обличчя та як правильно ним користуватись, а також про те, як успішно побороти акне.

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