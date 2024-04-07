Не слід надмірно обробляти шкіру засобами для очищення: як успішно побороти акне

Акне у підлітків — це, як правило, питання часу. До 20 років прищі часто зникають самі по собі, оскільки гормональний баланс стабілізується. Проте приблизно у десятої частини підлітків акне не зникає і після 25 років. Існує незліченна кількість рекомендацій щодо боротьби з акне, багато з яких не приносять бажаного успіху. Ці поради допоможуть взяти стан шкіри під контроль.

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Акне не має нічого спільного з відсутністю гігієни. Однак засоби догляду, які ви використовуєте, відіграють важливу роль. Очищувальні лосьйони зі значенням рН 5,5 (рН-нейтральні) допомагають підтримувати природне середовище шкіри. Звичайне мило має значення рН 8 або вище, і його слід уникати. Також остерігайтеся жирних мазей: вони можуть закупорювати пори шкіри й загострювати акне. Краще використовувати легкі емульсії олії у воді (лосьйони) або гелі, що утримують вологу (гідрогелі). Засоби по догляду за шкірою, які були протестовані на здатність не закупорювати пори, зазвичай мають позначку «некомедогенні», пише видання aok.de.

Оскільки шкіра з акне часто запалюється і тому є особливо чутливою, важливо захищати її від ультрафіолетового випромінювання. Для захисту від сонця слід також використовувати некомедогенні засоби, що не містять олій. Не перенапружуйте шкіру — не слід надмірно обробляти її очищувальними та доглядовими засобами, щоб не подразнювати ще більше. Особливо важливо не видавлювати прищі самостійно. Це може призвести до того, що гній проникне глибше в шкіру і посилить запалення.

Досі немає чітких доказів того, наскільки певна дієта може впливати на акне. Однак багато пацієнтів відзначають покращення стану шкіри, коли вони уникають певних продуктів. До них відносяться певні вуглеводи (наприклад, цукор і вуглеводи, що містяться в білому хлібі та картоплі). Деякі люди також помітили, що споживання шоколаду, молока або алкоголю несприятливо впливає на стан їхньої шкіри.

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Стрес може спричинити загострення акне. Вправи на розслаблення, такі як йога, тай-чи або медитація, можуть ефективно допомогти зменшити психічне напруження, стати більш розслабленими і, таким чином, покращити зовнішній вигляд шкіри. Для зменшення стресу також важливо висипатися.

Спорт має численні позитивні ефекти, в тому числі й для лікування акне. Це пов'язано з тим, що спорт на витривалість знижує рівень кортизолу в крові та зменшує стрес. Спорт також сприяє кровообігу в шкірі. Перед тренуванням слід зняти макіяж, а одразу після занять прийняти душ, оскільки засохлий піт також може закупорювати пори.

Якщо стан прищів не покращується при належному догляді за шкірою та зміні способу життя, рекомендується звернутися до дерматолога. Для лікування акне можна наносити на шкіру або приймати перорально спеціальні препарати. Також можлива комбінація різних засобів. Лікар порадить вам індивідуальні варіанти. Однак у будь-якому випадку пацієнтам потрібно набратися терпіння. Всі заходи показують поліпшення зовнішнього вигляду шкіри лише через кілька тижнів або місяців.

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Також можна скористатися простими лайфхаками, щоб позбутись прищів.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як впливає тонік на шкіру обличчя та як правильно ним користуватись.

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