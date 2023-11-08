Будьте обережні: чи може кофеїн дійсно «розбудити» вашу шкіру

Кофеїн вже є основним продуктом на наших кухнях і в нашому соціальному житті, але останнім часом цей бадьорий інгредієнт часто зустрічається у засобах, призначених для денного використання, таких як креми для шкіри навколо очей та зволожуючі креми. Вони обіцяють «розбудити» шкіру, тобто розгладити мішки під очима, зменшити видимість темних кіл і загалом сприяти більш яскравому, свіжому кольору обличчя. Але правда полягає в тому, що дослідження кофеїну в догляді за шкірою були неоднозначними. Користь від нього часто мінімальна особливо тому, що концентрація кофеїну, який використовується в засобах по догляду за шкірою, зазвичай не є потужною. Це пов'язано з потенційними проблемами подразнення. І хоча деякі дослідження показали, що кофеїн може мати «пробуджуючий» ефект, інші дослідження виявили, що він може бути шкідливим для шкіри, пише видання Chatelaine.

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Дослідження 2014 року, опубліковане в журналі Drug Design, Development and Therapy, показало, що використання кофеїну на шкірі фактично знижує вироблення колагену.

«Бажання користуватися продуктами з кофеїном здебільшого викликане хайпом або трендами», — пояснює зірковий дерматолог доктор Гарольд Лансер, який працює з Марго Роббі, Мішель Вільямс, Кім Кардашьян, Дженніфер Лопес та багатьма іншими зірками.

Кофеїн є вазоконстриктором, тобто звужує кровоносні судини. Через це крем для шкіри навколо очей, який містить цей інгредієнт, може тимчасово зменшити приплив крові до цієї зони, внаслідок чого шкіра виглядає менш набряклою і подразненою.

Однак оскільки «наукові дані щодо цього інгредієнта неоднозначні, деякі дослідження показують певну користь, а інші — ні», каже доктор Моніка Лі, дерматолог і клінічний викладач кафедри дерматології та шкірних захворювань Університету Британської Колумбії. І це не означає, що він є ефективним засобом. Причиною набряків під очима можуть бути й інші фактори, такі як затримка рідини чи, наприклад, вживання великої кількості алкоголю або солі, алергія, недостатній сон або навіть плач.

«Намагання усунути ці фактори, які спричиняють набряклість і потемніння тонкої шкіри під очима, може бути більш ефективним ніж використання засобів для догляду за шкірою з кофеїном», — пояснює лікарка Лі.

На її думку, кофеїн насправді має високу здатність проникати в шкіру і викликати звуження судин, що може допомогти зменшити набряки під очима. Але не варто очікувати чогось більшого, ніж тимчасове зменшення.

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Так само, як деякі люди не можуть впоратися з кофеїновим кайфом, не всі типи шкіри добре підходять для цього інгредієнта.

«Людям з дуже реактивною, чутливою або схильною до почервоніння шкірою слід з обережністю використовувати засоби, що містять кофеїн, — попереджає доктор Лансер. — Він викликає надмірне загострення чутливості та почервоніння шкіри».

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Це особливо актуально, якщо ви вживали продукти з кофеїном протягом деякого часу, а потім припинили через так зване «почервоніння у відповідь» — поширений побічний ефект судинозвужувальних засобів або засобів, що зменшують почервоніння.

Почервоніння може виникнути, коли кровоносні судини, які звикли до звуження, не отримують звичну для них дозу кофеїну і починають надмірно червоніти. Тому він не рекомендується людям з розацеа.

Якщо у вас нечутлива шкіра, ви можете спробувати використовувати кофеїн у догляді за шкірою. Тільки не варто покладати на нього надто великі надії.

«Враховуючи його швидкоплинний ефект, місцеві засоби з кофеїном потрібно буде використовувати щодня, щоб відтворити очікувані (тимчасові) переваги для шкіри, — каже доктор Лі. — Так, існують клінічні дослідження, які підтверджують ідею, що кофеїн може покращити набряклість під очима, але тільки якщо причиною є надмірна затримка рідини, а не розподіл дермального жиру в цій ділянці, попередні травми або операції в цій області. Коротше кажучи, догляд за шкірою з кофеїном не допоможе, якщо набряки під очима є у вашій родині».

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