Зеленський звільнив скандального голову Броварської РДА

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Володимира Майбоженка, який скоїв ДТП з чотирма постраждалими, з посади голови Броварської районної державної адміністрації Київської області.

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«Звільнити Майбоженка Володимира Володимировича з посади голови Броварської районної державної адміністрації Київської області відповідно до пункту 1 частини першої статті 9 Закону України ''Про місцеві державні адміністрації''», — йдеться в указі.

Як писали «ФАКТИ», 27 квітня суд обрав запобіжний захід Майбоженку. Його триматимуть під вартою до 24 червня без альтернативи внесення застави.

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