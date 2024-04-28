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Події

Смертельна ДТП поблизу Львова: вантажівка зіткнулася з легковиком, загинула жінка-водій

11:45 28 квітня 2024
На місці ДТП

В суботу, 27 квітня, поблизу Львова сталася дорожньо-транспортна пригода — легковик, яким керувала жінка, зіткнувся з вантажівкою.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Попередньо повідомлялося, що на трасі Львів-Шегині у с. Конопниця відбулося зіткнення вантажного автомобіля і легкового авто.

Двох людей госпіталізували до лікарні.

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Згодом з'явилася інформація, що жінка померла у лікарні, а дитина отримала травми.

Цю інформацію підтвердили джерела в правоохоронних органах, пише видання LVIV. MEDIA

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Зазначено, що загибла жінка — Оксана Дебера 1981 року народження. Раніше працювала в Фельдшерсько-акушерському пункті в селі Конопниця.

Жила в Оброшинській територіальній громаді, про що повідомила сторінка громади у Facebook. Жінка померла в автомобілі швидкої допомоги.

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Дитина загиблої — 14-річна дівчинка — отримала травми, але її життю нічого не загрожує. Про це виданню стало відомо з власних джерел. Їй зробили операцію, яка тривала протягом 6 годин.

Винуватця аварії встановлює поліція.

Нагадаємо, що напередодні винуватцем аварії за участі чотирьох автомобілів на Київщині став посадовець Броварської районної адміністрації.

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