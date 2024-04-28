Пенсія не за горами: в ПФУ нагадали, хто з українців може вийти на заслужений відпочинок достроково

Всупереч віковим показникам, певна категорія громадян України може вийти на пенсію достроково. Перелік осіб, які мають на це право та умови призначення таких пенсій, визначено статтею 115 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

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Про це розповіли у Пенсійному фонді України.



Хто може вийти на пенсію достроково:

- жінки, які народили 5 або більше дітей та виховали їх до віку 8 років, а також матері дітей з інвалідністю;

- військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу правоохоронних органів, які брали участь у бойових діях або дістали інвалідність внаслідок поранення;

- дружини чи чоловіки військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу правоохоронних органів, які загинули, за умови, що вони не одружилися повторно;

- ліквідатори наслідків ЧАЕС чи особи, що виконували інтернаціональний обов’язок.

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Також право на вихід на пенсію раніше за прописані норми мають:

- особи передпенсійного віку, із якими був розірваний трудовий договір через їхній стан здоров’я;

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- особи, які працювали в районах Крайньої Півночі або аналогічних місцевостях;

- люди, які страждають на рідкісні захворювання, зокрема гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційних карликів та інших. Після досягнення чоловіками 45 років, жінками 40 років та за наявності страхового стажу не менше 20 років у чоловіків і не менше 15 років у жінок;

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- особи з інвалідністю по зору I групи — сліпі та особи з інвалідністю з дитинства I групи — після досягнення чоловіками 50 років, жінками 40 рокі та за наявності страхового стажу не менше 15 років — у чоловіків і не менше 10 років — у жінок.

Для того, щоб скористатися правом дострокового виходу на пенсію слід подати до Пенсійного фонду України такі документи:

- заяву на отримання дострокової пенсії;

- посвідчення особи (оригінал та його копія);

- документи, що підтверджують стаж роботи (трудова книжка) або інші документи, які підтверджують загальний та пільговий стаж роботи;

- довідку про присвоєння індивідуального податкового номера (коду РНОКПП);

- довідку про доходи протягом страхового стажу роботи. Ця довідка має містити інформацію за останні 60 календарних місяців до 1 липня 2000 року та за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 9453, який стосується громадян, які після початку повномасштабної агресії росії переїхали на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованих АР Криму, Донецької та Луганської областей. Тепер таким переселенцям буде достатньо подати заяву, де вказано, що вони не отримують пенсію в Криму й на окупованому Донбасі та бажають її отримувати в Україні. Підтвердити трудовий стаж можна, надавши трудову книжку або пенсійну справу.

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