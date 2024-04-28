Стати пенсіонером в Україні буде простіше: про які випадки йдеться

Через напад кремлівського карлика путіна на Україну у багатьох людей стали виникати питання щодо ідентифікації документів, підтвердження термінів страхового стажу, отримання пенсій.

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На щастя, частина цих питань тепер може вирішуватись у спрощеному вигляді. Зокрема, зможуть отримувати пенсію громадяни, які після початку повномасштабної агресії росії переїхали на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованих АР Криму, Донецької та Луганської областей, пояснили у Кабінеті Міністрів.

Це стало можливим після того, як Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 9453 у другому читанні і в цілому.

Раніше після переїзду з тимчасово окупованих територій, щоб отримати призначення пенсії в Україні, громадяни мали підтвердити, що вони не отримують пенсію від пенсійних органів рф. Але через широкомасштабне вторгнення дипломатичні відносини, документообіг та інші контакти з країною-агресором було припинено.

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Також через вихід України з Угоди між державами-учасницями СНД про гарантії прав громадян цих країн щодо пенсійного забезпечення українці, які працювали в країнах, що входять до Співдружності незалежних держав, втратили можливість включати періоди такої роботи в свій страховий стаж в Україні. Це зменшувало розмір їхньої пенсії або навіть позбавляло їх права на призначення пенсії.

Що змінить новий закон

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Нова норма скасує вимогу отримання інформації від Пенсійного фонду рф, що спростить механізм відновлення виплати пенсій для кримчан. Тепер їм буде достатньо подати заяву, де вказано, що вони не отримують пенсію в Криму і бажають її отримувати в Україні. Підтвердити трудовий стаж можна, надавши трудову книжку або пенсійну справу.

Також для врахування трудового стажу, отриманого в інших країнах, відтепер не обов’язково, аби з цими країнами була підписана угода щодо пенсійного забезпечення. Для цього буде потрібно лише Пенсійному фонду документ, що підтверджує роботу за межами України. Втім, на розмір пенсії такий стаж не вплине.

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Водночас робота на країну-агресора після 2014 року тепер не зараховуватиметься до страхового стажу під час призначення пенсії в Україні. Це зачепить тих, хто після 19 лютого 2014 року служив у силових структурах, незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, працював у судових або правоохоронних органах держави-агресора на тимчасово окупованих територіях або добровільно обіймав посади у незаконних органах влади.

Також у Пенсійному фонді нагадують про переваги виходити на пенсію пізніше 60-річного віку, адже кожен «додатково» відпрацьований місяць збільшить кінцевий розмір пенсійних виплат.





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