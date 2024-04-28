Хто отримає відстрочку від мобілізації з 1 травня за новим законом: перелік

За новим законом про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня, всі військовозобов'язані чоловіки повинні будуть оновити дані про себе у ТЦК. Це потрібно не тільки для регулювання процесу мобілізації, а й для надання відстрочки від служби.

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За новими правилами відстрочку від мобілізації можуть отримати тільки певні категорії громадян, розповідає УНІАН.

Так відстрочку отримають:

- ті, хто зайнятий постійним доглядом за хворим членом сім'ї, або за батьками дружини, або у них немає інших працездатних членів сім'ї, які зможуть доглядати за ними.

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- ті, хто має дружину з інвалідністю I або II групи, а також ті, чия дружина — інвалід III групи, якщо діагноз поставлено внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок, кистей рук, стоп ніг, психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів.

- ті, хто має членів сім'ї другого ступеня споріднення -осіб з інвалідністю I або II групи, й постійно доглядає за ними (не більше одного та за умови відсутності членів сім'ї першого ступеня споріднення, або якщо члени сім'ї першого ступеня споріднення самі потребують постійного догляду за висновком МСЕК або ЛКК закладу охорони здоров'я). За відсутності членів сім'ї першого та другого ступенів споріднення норма цього пункту поширюється на членів сім'ї третього ступеня споріднення особи з інвалідністю I або II групи.

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Відстрочка від мобілізації доступна і для тих громадян України, які мають «особливих» дітей, а також для тих, хто оформив опікунство над такими дітьми, а саме:

- жінки та чоловіки, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років, крім тих, хто за рішенням суду є боржником з аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці;

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- жінки та чоловіки, які мають дитину віком до 18 років, якщо другий з батьків помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, оголошений померлим або відбуває покарання в місцях позбавлення волі;

- жінки та чоловіки, які самостійно виховують та утримують дитину за рішенням суду;

- жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, особливо якщо вони виховують дитину, хвору на тяжкі хвороби, але якій не встановлено інвалідність;

- жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I або II групи;

- усиновлювачі, на утриманні яких перебуває дитина, яка до моменту усиновлення була дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування, віком до 18 років;

- опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебуває дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування, віком до 18 років;

- жінки та чоловіки, які мають дитину віком до 18 років і чоловіка, що проходить військову службу.

В окрему категорію потрапляють опікун особи, визнаної судом недієздатною, чоловік, заброньований на період мобілізації та воєнний час за органами державної влади, і ті, кого визнано інвалідом або тимчасово непридатним до військової служби за висновком ЛКК через стан здоров'я терміном на 6−12 місяців.

Як відомо, військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років повинні будуть звернутися до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для оновлення своїх даних протягом 60 днів після того, як новий закон про мобілізацію набуде чинності. Крім того, можна звернутись до рекрутингового центру, де триває набір на службу в Сили оборони України.

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